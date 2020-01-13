Главное за выходные: первая в России блокчейн-платформа, льготы предпенсионерам и 50 соцпрограмм

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков пришел на помощь женщине, которая упала в обморок на борту самолета, летевшего из Дубая в Казань. Пассажирке стало плохо, после чего бортпроводник по громкой связи задал вопрос, есть ли на борту врач. Марат Садыков откликнулся на просьбу о помощи. Он привел женщину в чувство, использовав кислородный баллон.

Университет Иннополис за 600 млн рублей создаст полностью верифицированную блокчейн-платформу. Она станет первой в России. Вуз выиграл в конкурсе Минцифры РФ и получил статус лидирующего исследовательского центра цифровой экономики в области блокчейна.

Платформа будет разработана в 2020—2021 годах вместе с НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, УрФУ и Институтом системного программирования РАН. В первый год технология заработает в шести отраслях цифровой экономики России, а к 2022 году — в восьми.

В Набережных Челнах в ночь на субботу горел магазин бытовой химии. Огонь перекинулся на отдел с фейерверками. Пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании. Огонь вспыхнул в магазине бытовой химии, затем перекинулся на магазин фейерверков в этом же здании. Предварительная причина пожара — поджог. Материальный ущерб составил 1 млн рублей.

В 2020 году власти Татарстана намерены реализовать 50 программ социальной направленности. Об этом рассказали на республиканском совещании в Доме правительства. Четыре программы будут направлены на обеспечение ввода жилья в республике. Это программа социальной ипотеки, многоквартирного жилья, индивидуального жилищного строительства и возведение арендного жилья.

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на льготы. В числе льгот, на которые могут претендовать россияне за 5 лет до выхода на пенсию, входят два выходных дня в год на прохождение диспансеризации, говорится в сообщении пресс-службы ПФР.