Иннополис создаст первую в России верифицированную блокчейн-платформу за 600 млн рублей

Университет Иннополис за 600 млн рублей создаст полностью верифицированной блокчейн-платформы. Она станет первой в России.

Вуз выиграл в конкурсе Минцифры РФ и получил статус лидирующего исследовательского центра цифровой экономики в области блокчейна.



Платформа будет разработана в 2020–2021 годах вместе с НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, УрФУ и Институтом системного программирования РАН. В первый год технология заработает в шести отраслях цифровой экономики России, а к 2022 году — в восьми.

В Татарстане блокчейн-платформу будет использовать Минздрав РТ для хранения медицинских данных. Также в проекте заинтересованы нефтегазовые и машиностроительные компании, передает пресс-служба университета.

Ранее «Иннополис» получил заказ у китайского IT-гиганта Huawei. Команда исследователей занимается разработкой контейнерной технологии защиты данных.