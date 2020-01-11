Спасатели назвали предварительную причину пожара в магазине бытовой химии в Челнах

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Предварительная причина пожара в магазине бытовой химии и фейерверков — поджог. Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Материальный ущерб от пожара составил 1 млн рублей. Сгорела деревянная дверь и внутренняя обшивка металлической двери магазина «Фейерверки» на площади 2 кв.метра, а также готовая продукция в магазине «Впрок» на площади 58 кв.метров. Также пожарные спасли от уничтожения имущество на 8 млн рублей.

Ранее “Реальное время” сообщало, что в Набережных Челнах произошел пожар в магазине. Огонь перекинулся на отдел фейерверков.