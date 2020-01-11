Соцсети: В Татарстане горел магазин бытовой химии, огонь перекинулся на отдел с фейерверками

Фото: кадр видео из соцсети

В Набережных Челнах сегодня ночью горел магазин бытовой химии. Огонь перекинулся на отдел с фейерверками.

Пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании. Огонь вспыхнул в магазине бытовой химии, затем перекинулся на магазин фейерверку в этом же здании. Судя по кадрам, опубликованным в соцсети, пожарным пришлось выламывать дверь в магазин.

Точные причины возгорания устанавливают специалисты. В соцсетях также выдвинули версию поджога.