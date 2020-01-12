Семь стран лишились права голоса в ООН из-за долгов

Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика лишились права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов в бюджет организации.

Они не смогут голосовать в течение двух лет, говорится в сообщении на сайте ГА ООН.

Наибольший долг зафиксирован у Венесуэлы — для сокращения суммы задолженности по взносам ей необходимо произвести минимальный платёж в более $21 млн.

Также в списке должников есть Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, им разрешено участвовать в голосовании в Генассамблее до конца сессии.