«Салават Юлаев» без Умарка разгромил рижское «Динамо»

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ обыграл рижское «Динамо» (5:0).

Уфимцы с первых минут завладели преимуществом и уже в старте матча открыли счет. Во втором периоде хоккеисты «Салавата» дважды реализовали большинство, по голу в свой актив записали Хартикайнен и Гиматов. В заключительном отрезке матча хозяева льда довели дело до разгромной победы. Гиматов оформил дубль, а Кручинин забросил первую шайбу за «Салават» в КХЛ.

Отметим, что в этой встрече в основном составе уфимского клуба отсутствовал шведский нападающий Линус Умарк. Ранее после поражения от московского «Динамо» главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин остался недоволен действиями некоторых игроков.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Рига)

5:0 (1:0, 2:0, 2:0).



Голы:

1:0 (02:03) — Владимир Жарков (Павел Коледов, Александр Кадейкин);

2:0 (25:43) — Теему Хартикайнен (Сакари Маннинен, Никита Сошников, бол.);

3:0 (26:46) — Эдуард Гиматов (Сакари Маннинен, Никита Сошников, бол.);

4:0 (45:30) — Алексей Кручинин (Петр Хохряков, Александр Бурмистров);

5:0 (48:22) — Эдуард Гиматов (Александр Кадейкин, Данил Башкиров);