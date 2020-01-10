Цулыгин о поражении от «Динамо»: «У «Салавата» были люди, которые играли не за нас, а против»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги поражения от московского «Динамо» (3:4).

«Динамо» с победой. У нас получилась неплохая игра, особенно много моментов было во втором периоде, где Еременко очень часто выручал, это был его день.

Хоккей — это командная игра. К сожалению, сегодня у нас играла не вся команда — были люди, которые играли не за нас, а против. Этого нам и не хватило, чтобы победить», — сказал Цулыгин.

После этого поражения в активе «Салавата Юлаева» осталось 50 набранных очков, уфимцы занимают седьмую строчку в Восточной конференции.