«Рубин» официально объявил о назначении Веретенникова помощником Слуцкого

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

В тренерский штаб Леонида Слуцкого вошел 50-летний Олег Веретенников. Футбольный клуб «Рубин» объявил об этом на своем официальном сайте.

Ранее о будущем назначении Веретенникова было известно по сообщениям СМИ.

Олег Веретенников большую часть карьеры провел на позициях атакующего полузащитника и нападающего в волгоградском «Роторе». Его называют легендой этого клуба. Он работал главным тренером в «Роторе», «Луче-Энергии» (Владивосток), молодежной команде «Оренбурга», работал ассистентом Роберта Евдокимова в казахстанском «Тоболе». С октября 2018 года по январь 2019 года — тренер-селекционер ФК «Ротор». С января по декабрь 2019 года — главный тренер команды ПФЛ «Ротор-2» (Волгоград).