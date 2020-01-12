Вячеслав Буцаев: «Мы довольны победой над «Торпедо», это хорошая команда»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» (4:2).

— Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков, поздравить их с этой победой. Действительно, мы были в долгу перед ними. Также ребят с победой.

Наверное, груз ответственности за несколько поражений, он давил, и первый период мы играли немного, так скажем, сумбурно. Играли против хорошей команды. Все знают, что «Торпедо» — это команда, которая умеет возвращаться по ходу матча, проигрывая при этом с любым счетом.

Рады и довольны, что смогли правильно сыграть в тактическом плане, после того как повели 3:1, и в третьем периоде. Соглашусь с коллегой, что игра была обоюдоострая. У них было много моментов в первом периоде, нас выручил там вратарь. Также и у нас были моменты. Мы довольны сегодняшней победой.

— Что скажете Константину Барулину за пропущенный из-за его ошибки второй гол?

— Вы знаете, наверное, говорить про какое-то наказание — это неправильно. Вы же тоже ошибаетесь, любой человек ошибается. Хорошо, что команда после этого гола продолжила играть, и Константин, опять же, выручил во многих моментах после того, как соперник использовал его ошибку. Здесь, как в детском саду, нужно понимать, поругать или по голове погладить.

— Как поздравите Виталия Атюшова с первой шайбой за «Нефтехимик»?

— Попросим его в каждом матче забивать, — сказал Буцаев.