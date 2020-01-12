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В Екатеринбурге разработают туристический маршрут «Татарская слобода»

08:25, 12.01.2020
В Екатеринбурге разработают туристический маршрут «Татарская слобода»
Фото: www.tatary-urala.ru

В Екатеринбурге начали работу над созданием нового туристического маршрута «Татарская слобода».

По маршруту располагаются дом Миллера, Постпредство Татарстана на Сакко и Ванцетти, 24, музейный клуб купцов Агафуровых (дом №28 по этой же улице) и объединяющий территорию — сквер Агафуровых, передает портал «Татары Урала».

Кроме исторических особняков слободы, в проект «Татарский Екатеринбург» входят дом Жолобовых-Богатиевых с зубцами на крыше и магометанской молельней, дом врача Соколова — бывший офис НКАТ Свердловской области, Татаро-башкирское кладбище на ул. Репина и дом Дмитриевых-Агафуровых — бывший Торговый дом «Братья Агафуровы».

Общество Татарстан
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