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МЧМ-2020. Сборная России уступила в финале канадцам, ведя по ходу игры 3:1

23:45, 05.01.2020
МЧМ-2020. Сборная России уступила в финале канадцам, ведя по ходу игры 3:1

Сборная России по хоккею уступила команде Канады (3:4) в финале молодежного чемпионата мира в Чехии.

Подопечные Брагина в начале третьего периода вели с преимуществом в две шайбы. Однако, канадцы смогли вначале сравнять счет, а за 3:50 минут до конца выйти вперед.

Россияне в концовке игры сняли вратаря, но перевести встречу в овертайм у них не получилось.

СпортХоккей
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