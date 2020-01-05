МЧМ-2020. Сборная России уступила в финале канадцам, ведя по ходу игры 3:1

Сборная России по хоккею уступила команде Канады (3:4) в финале молодежного чемпионата мира в Чехии.

Подопечные Брагина в начале третьего периода вели с преимуществом в две шайбы. Однако, канадцы смогли вначале сравнять счет, а за 3:50 минут до конца выйти вперед.

Россияне в концовке игры сняли вратаря, но перевести встречу в овертайм у них не получилось.