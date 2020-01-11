«Нефтехимик» дома уверенно обыграл нижегородское «Торпедо»

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уверенно обыграл нижегородское «Торпедо» (4:2).

Пять шайб из шести команды забросили во втором периоде игры. Более успешными в голевой перестрелке оказались хозяева. Нижнекамцы забросили на одну шайбу больше соперника, а в концовке встречи забили еще один гол в пустые ворота нижегородцев.

По 2(1+1) очка в составе «Нефтехимика» набрали Хайруллин и Падакин.

Напомним, ранее «Торпедо» в Казани нанес разгромное поражение «Ак Барсу».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Голы:

1:0 — Атюшов (Падакин, 25:38)

1:1 — Шахворостов (Зборовский, Геноуэй, 27:18)

2:1 — Порядин (Берглунд, 27:48)

3:1 — Хайруллин (Энлунд, 31:10, бол.)

3:2 — Шредер (Зборовский, Минеев, 36:05)

4:2 — Падакин (Хайруллин, 59:15, п.в.).