40% жителей Татарстана и Башкирии никогда не обходили блокировки в интернете

34% россиян сообщили, что при необходимости обходят блокировки в интернете. Об этом говорится в результатах опросах компании Mediascope, проведенного по заказу Минкомсвязи России среди 13 тыс. человек в возрасте от 16 лет во всех регионах страны (есть в распоряжении «Реального времени»).

При этом, 8% обходит блокировки регулярно, 12% — время от времени и 15% - редко. Никогда не обходили блокировки 44%. Среди них половина (50%) москвичей, еще 39% — жителей Татарстана и Башкирии.

Ранее сообщалось, что в 2019 году основным источником новостей для населения осталось телевидение — об этом сообщили около 70% россиян.