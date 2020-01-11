Исследование: телевидению как источнику новостей доверяют почти половина россиян

В 2019 году оновным источником новостей для населения осталось телевидение – около 70% россиян сообщили, что получают новости из ТВ. Об этом говорится в опросе компании Mediascope, проведенного по заказу Минкомсвязи России среди 13 тыс. человек в возрасте от 16 лет во всех регионах страны (есть в распоряжении «Реального времени»).

Из интернета новости получают 58%, из газет и журналов — 19%, по радио — порядка 13%.

Главными источниками новостей в интернете опрошенные назвали «Яндекс.Новости» (25%), «ВКонтакте» (10%), Lenta.ru (2%). По одному проценту также упоминают РБК, Rambler, «РИА Новости», Telegram, Facebook и «Медузу».

Большинство опрошенных — 79% - интересуют местные новости. Об интересе к региональным и общероссийским новостям сообщили по 74%, к международным новостям - 61% опрошенных.

Интернету как источнику новостей доверяет 14% опрошенных, телевидению — 44%. Лидерами по доверию среди телевизионных каналов является «Первый канал» (17%) и «Россия 1» (15%). Ни одному из источников новостей не доверяют 17% опрошенных.