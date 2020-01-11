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Путин назвал сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

19:33, 11.01.2020
Путин назвал сроки окончания строительства «Северного потока — 2»
Фото: gazprom.ru

Президент России Владимир Путин назвал возможные сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, Россия сможет достроить его самостоятельно без привлечения иностранных партнеров.

«Вопрос — в сроках... Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев, но, надеюсь, до конца текущего года либо в I квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель (цитата по RT).

Ранее датское энергетическое агентство выдало последнее разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны.

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