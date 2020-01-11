В Татарстане выявили 12 случаев незаконной рубки новогодних елок

По итогам операции «Ель», которая прошла в Татарстане с 20 по 31 декабря 2019 года, выявлено 12 фактов незаконной рубки лесных насаждений на территории лесного фонда Болгарского, Буинского, Елабужского, Калейкинского, Мензелинского, Сабинского и Тетюшского лесничеств.

Было создано 50 стационарных постов и 144 мобильные патрульные группы, задействовано 774 человека — 409 государственных лесных инспекторов и 365 сотрудников территориальных отделов МВД, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

По всем случаям нарушений лесного законодательства в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Общий ущерб составил 39,4 тыс. рублей.

Напомним, что вчера в Казани открылись пункты приема новогодних елок. Деревья пойдут на теплые подстилки для животных в фермерских хозяйствах.