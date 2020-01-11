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В 2019 году многодетные семьи из Татарстана получили более 35 тыс. земельных участков

18:45, 11.01.2020
В 2019 году многодетные семьи из Татарстана получили более 35 тыс. земельных участков
Фото: Максим Платонов

На 30 декабря 2019 года в муниципальных районах Татарстана, Казани и Набережных Челнах семьям, имеющим трех и более детей, предоставлены более 35,1 тыс. земельных участков.

В целом около 55,1 тыс. семей включены в списки на получение участков, на кадастровый учет поставлено более 39,8 тыс. земельных участков.

«Установленный государственным заданием республиканский индикатор оценки качества жизни населения и эффективности деятельности на 2019—2021 годы по обеспечению многодетных семей участками на 2019 год выполнен», — говорится в сообщении Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

Ранее Росстат заявил, что каждая вторая многодетная семья в России входит в категорию бедных.

Общество Татарстан
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