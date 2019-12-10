Росстат: каждая вторая многодетная семья в России входит в категорию бедных

Фото: Максим Платонов

80% бедных в России — это семьи с детьми. Об этом заявил замглавы Росстата Константин Лайкам на Международной конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России».

Уровень бедности в семьях с двумя детьми составляет 24%, а в семьях с тремя и более детьми — более 52%. В целом уровень бедности в России на данный момент составляет 12,4%, пишет ТАСС.

Отмечается, что бедность измеряется по доле населения, которое имеет денежные доходы ниже прожиточного минимума.

Ранее 69% российских семей сообщили, что не получают положенные им меры социальной поддержки, среди которых социальные выплаты, льготы и компенсации. Эти данные собраны комиссией Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства и озвучены на итоговом форуме «Сообщество». В опросе, проведенном ОП, принял участие 10 861 человек из 83 субъектов РФ, 52% из них — члены многодетных семей.