«Рубин» расстался с Кьяртанссоном и Денисовым

«Рубин» принял решение расстаться с двумя игроками основного состава — защитником Виталием Денисовым и нападающим Видаром Кьяртанссоном, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний Денисов провел за казанцев 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями на поле.

29-летний исландец Кьяртанссон возвращается в «Ростов», откуда был взят «Рубином» в аренду. За казанскую команду нападающий успел провести 17 матчей, забить 1 гол и отдать 1 голевую передачу.

«Рубин» благодарит Виталия и Видара за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!- говорится в заявлении пресс-службы казанцев.