Эксперт оценила идею введения новых отметок в школьный аттестат

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддрежала возможное появление в школьных аттестатах новых отметок.



Ранее сообщалось, что в российских аттестатах об основном и среднем общем образовании могут перестать ставить оценки за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура. Их хотят заменить на «зачет».

«Я думаю, что подавляющее большинство родителей поддерживают эту инициативу, потому что творческие направления очень трудно оценить с точки зрения качественно-количественных показателей. Как оценить, что ребёнок спел замечательно, нарисовал хороший рисунок? На уроке физкультуры можно измерить, например, количество приседаний, но, учитывая, что общий уровень физической подготовки наших детей, к сожалению, снижается, многие дети не в состоянии выполнить нормативы на высокие оценки, и страдает аттестат», — цитирует Волынец RT.

По ее словам, для снижения стресса у школьников необходимо правильно своевременно ввести понятия «зачёт» и «незачет». Также она считает, что оценивать способности ребёнка в творческих предметах несправедливо.

«Многое зависит не только от склонности и таланта ребёнка, но и от способности учителя интересно показать и рассказать материал. Детей несправедливо сравнивать в этих творческих процессах, потому что творчество на то и творчество, что это самовыражение», — заключила эксперт.