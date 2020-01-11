В Татарстане сохранят все виды поддержки личных подсобных хозяйств

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров заявил, что на 2020 год в Татарстане сохраняются все виды поддержки личных подсобных хозяйств по строительству мини-ферм, приобретению птицы, содержанию кобыл старше 3-х лет, приобретению нетелей и первотелок, на ветеринарное обслуживание, на содержание дойного стада.

Также сохраняются условия и объемы грантовой поддержки по программам развития семейных ферм (350 млн рублей), начинающих фермеров (250 млн рублей), кооперативов (300 млн рублей). Также будут продолжены мероприятия по реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие кооперации» — федеральным законодательством сумма грантов по проекту «Агростартап» увеличена по молочному и мясному направлению КРС до 5 млн рублей на бизнес-проект фермера и до 6 млн рублей в случае направления части гранта на развитие кооператива, в котором он состоит.

Глава Минсельхоза РТ заявил, что работа по развитию малых форм будет продолжена. Среди ключевых направлений — вовлечение в предпринимательскую деятельность сельского населения, повышение его занятости и доходов, сообщает пресс-служба главы РТ.

«Мы обращаем внимание на развитие и поддержку крупного бизнеса, но надо помнить о том, что личные подворья — это важная составляющая развития села. Сегодня личные подворья и малые формы хозяйствования обеспечивают до 50% объемов сельхозпродукции», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Всего на данный момент в Татарстане действуют свыше 450 тыс. личных, более 4 тысяч фермерских хозяйств и 273 сельскохозяйственных потребительских кооператива.