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В Татарстане активиста задержали за призывы к терроризму в ролике о «приговорах» Сечину и Пескову

12:44, 11.01.2020
В Татарстане активиста задержали за призывы к терроризму в ролике о «приговорах» Сечину и Пескову
Фото: кадр ролика

Активиста из Набережных Челнов Карима Ямадаева задержали по делу о призывах к терроризму в Интернете опубликование веб-сериала о «приговорах» людям с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» (глава «Роснефти») и «Дмитрий Песков» (пресс-секретарь президента РФ). Об этом сообщает адвокат Международной Агоры Павел Терентьев.

В веб-сериале «Судья Грэмм» Ямадаев сыграл роль судьи, который зачитывает приговоры людям мешками на головах, но с табличками «Владимир Путин», «Игорь Сечин» и «Дмитрий Песков». Подсудимые с фамилиями «Сечин» и «Песков» были «приговорены» к смертной казни в немедленном исполнении.

Ранее против Ямадаева возбудили уголовное дело в связи с оскорблением представителя власти из-за этого же видео.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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