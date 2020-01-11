В Татарстане появятся центры по поиску пропавших солдат Великой Отечественной войны
Во всех районах Татарстана появятся координационные центры по сбору информации о без вести пропавших в период Великой Отечественной войны.
Как сообщил глава татарстанской ассоциации «Клуб воинской славы» Михаил Черепанов, работа будет организована через районные администрации. Работать будет команда, собранная для создания Книги памяти, передает «Татар-информ».
Проект приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.Общество Татарстан
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