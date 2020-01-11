В Татарстане из-за нехватки дворников к уборке снега привлекают школьников

Фото: Дмитрий Резнов

Администрация Набережных Челнов сообщила, что вынуждена привлекать школьников к уборке снега из-за отсутствия дворников.

Одна из жительниц пожаловалась, почему ее сына неоднократно призывали убирать снег до или после занятий, а также в новогодние каникулы. Как передает “Коммерсант” ответ администрации города, исполком объяснил это трудовым воспитанием в связи с нехваткой рабочих.

«В рамках реализации программы по трудовому воспитанию в рамках ФГОС возможно участие учащихся в уборке территории образовательного учреждения. Учащиеся школы привлекаются к трудовому воспитанию территории только с письменного согласия родителей (законных представителей). В случае обильного снегопада привлекается снегоуборочная техника», — цитирует издание сообщение администрации.

Ранее «Реальное время» изучило итоги семидневки по уборке улиц.

