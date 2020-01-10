Управляющие компании Казани рассказали о вывозе мусора в новогодние праздники — видео

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Больше всего отходов в новогодние праздники управляющие компании Казани вывезли 2 и 3 января, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Заместитель гендиректора ООО «УК ПЖКХ» Альмир Курбанов отметил, что в западной зоне ежедневно в среднем вывозили порядке 3 тыс. тонн отходов. Также по графику и вовремя мусор вывозили в восточной зоне, рассказала гендиректор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Татарстане увеличится плата за вывоз мусора на 4%. Повышение цен ожидается со второго полугодия.

