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Президентом Абхазии избрали Рауля Хаджимбу

19:14, 09.09.2019
Президентом Абхазии избрали Рауля Хаджимбу
Фото: kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия Абхазии признал избранным президентом республики действующего главу страны действующего главу Рауля Хаджимбу.

По итогам второго тура он набрал 47,39%. За оппонента Хаджимбы, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинию проголосовали 46,17% избирателей.

Кандидаты на пост президента Абхазии могут обжаловать итоги второго тура в течение трех дней, пишет ТАСС.

Хаджимба претендовал на пост президента Абхазии четыре раза — в 2004, 2009, 2011, 2014 годах. С четвёртой попытки одержал победу и вступил в должность 25 сентября 2014 года на пятилетний срок. Таким образом, сейчас Хаджимба избран на новый срок.

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