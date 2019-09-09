Президентом Абхазии избрали Рауля Хаджимбу

Центральная избирательная комиссия Абхазии признал избранным президентом республики действующего главу страны действующего главу Рауля Хаджимбу.

По итогам второго тура он набрал 47,39%. За оппонента Хаджимбы, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинию проголосовали 46,17% избирателей.

Кандидаты на пост президента Абхазии могут обжаловать итоги второго тура в течение трех дней, пишет ТАСС.



Хаджимба претендовал на пост президента Абхазии четыре раза — в 2004, 2009, 2011, 2014 годах. С четвёртой попытки одержал победу и вступил в должность 25 сентября 2014 года на пятилетний срок. Таким образом, сейчас Хаджимба избран на новый срок.