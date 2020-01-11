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В Татарстане создали республиканскую спортивную школу по регби

03:27, 11.01.2020
В Татарстане создали республиканскую спортивную школу по регби
Фото: pxhere.com

В Татарстане создали государственное бюджетное учреждение «Республиканская спортивная школа по регби». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Министерству спорта Татарстана поручено утвердить устав учреждения, а Министерству земельных и имущественных отношений предоставить перечень имущества, необходимого для функционирования школы, следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Школа разместится в Казани на стадиона «Тулпар» (ул. Рауиса Гареева, 76).

Ранее сообщалось, что Федерация регби России подаст заявку на проведение в Казани утешительного квалификационного турнира к Олимпиаде в 2020 году.

Спорт Татарстан
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