Правительство Татарстана создало природный заказник «Волжские просторы»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании в акватории Волги под Казанью государственного природного заказника регионального значения «Волжские просторы». Его площадь составит 29,1 тыс. гектаров.



Он появится на территории Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского районов и Казани для сохранения уникальных ландшафтных комплексов Волги, а также для охраны водных и околоводных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Татарстана, следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.



Ранее в природных заказниках Татарстана запретили охотиться.