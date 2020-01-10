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Правительство Татарстана создало природный заказник «Волжские просторы»

19:32, 10.01.2020
Правительство Татарстана создало природный заказник «Волжские просторы»
Фото: cv.wikipedia.org / Artem116

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании в акватории Волги под Казанью государственного природного заказника регионального значения «Волжские просторы». Его площадь составит 29,1 тыс. гектаров.

Он появится на территории Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского районов и Казани для сохранения уникальных ландшафтных комплексов Волги, а также для охраны водных и околоводных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Татарстана, следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Ранее в природных заказниках Татарстана запретили охотиться.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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