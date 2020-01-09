Старейшему дому Порохового завода в Казани требуют присвоить статус памятника
В Вахитовский районный суд Казани обратилось Отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Татарстане (ТРО ВООПИиК). Общество требует наделить дом по адресу Первого мая, 16, статусом памятника архитектуры и истории.
Поводом стал отказ Комитета РТ по охране объектов культурного наследия присвоить старейшему зданию Порохового завода статуса памятника. При этом на заседании научно-методического совета большинство голосов было отдано за присвоение статуса.
Как сообщает «Татар-информ», в здании хотят открыть музей пороха. Предложение уже поддержала дирекция завода.
В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия объясняют свое решение тем, что дом и без статуса памятника включен в число исторически ценных градоформирующих объектов, а потому входит в число охраняемых.
Дата судебного заседания пока не назначена.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в «офицерском доме» Порохового завода может открыться музей старейшего в России казенного предприятия.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым