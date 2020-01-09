Старейшему дому Порохового завода в Казани требуют присвоить статус памятника

Фото: «Татар-информ»

В Вахитовский районный суд Казани обратилось Отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Татарстане (ТРО ВООПИиК). Общество требует наделить дом по адресу Первого мая, 16, статусом памятника архитектуры и истории.

Поводом стал отказ Комитета РТ по охране объектов культурного наследия присвоить старейшему зданию Порохового завода статуса памятника. При этом на заседании научно-методического совета большинство голосов было отдано за присвоение статуса.

Как сообщает «Татар-информ», в здании хотят открыть музей пороха. Предложение уже поддержала дирекция завода.

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия объясняют свое решение тем, что дом и без статуса памятника включен в число исторически ценных градоформирующих объектов, а потому входит в число охраняемых.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в «офицерском доме» Порохового завода может открыться музей старейшего в России казенного предприятия.

