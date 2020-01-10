Бывший депутат Казгордумы Азат Ислаев сравнил Владивосток с Казанью

Экс-депутат Казгордумы Азат Ислаев, занявший пост вице-мэра Владивостока, в интервью «Реальному времени» сравнил Владивосток с Казанью.

«Владивосток в первую очередь уникален своим географическим положением, природными особенностями: море, сопки. Если сравнивать с Казанью, то это два совершенно разных города, каждый из которых обладает своей уникальностью. Хоть я и не родился в Казани, считаю Татарстан и Казань своей родиной, и так будет всегда, где бы я ни работал. Это любимый город, который, несомненно, сейчас является одним из лучших в мире. Есть уникальные практики, которые реализованы в Казани. Это все, что касается общественных пространств, городского благоустройства и вообще организации работы муниципалитета», — сказал Ислаев.

По его словам, какой-то опыт Казани необходимо применять во Владивостоке, «потому что здесь работы, несомненно, больше, чем в Казани». Также он отметил, что его семья пока остается в столице Татарстана.