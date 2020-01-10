Власти Казахстана пересмотрели причины крушения самолета возле Алма-Аты

Фото: соцсети

Премьер-министр Казахстана Роман Скляр назвал новую версию причины авиакатастрофы под Алма-Атой. Он рассказал, что теперь на первый план вышло обледенение лайнера.

«С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна», — приводит ТАСС слова чиновника.

По его словам, изначально были выдвинуты четыре версии крушения самолета. Среди них перегруз или нарушение центровки, метеоусловия, ошибка пилотов и технические проблемы.

«Комиссией в настоящее время установлено и подтверждено, что нарушений по коммерческой загрузке и центровке самолета не было», — добавил премьер.

Напомним, 27 декабря в Казахстане самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, рухнул на землю уже через минуту после взлета. На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 12 человек. В МВД Казахстана уже называли основные версии случившегося.