Поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане: самолет пропал с радаров через минуту

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Международный аэропорт Алма-Аты, откуда вылетел потерпевший крушение самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал поминутную хронологию трагедии.

В 7:03 в аэропорту объявили об окончании посадки пассажиров. Уже через 18 минут самолет взлетел, а в 7:22 исчез с радаров. Через две минуты была объявлена тревога для всего личного состава аварийно-спасательной команды воздушной гавани.

В 7:36 пожарно-спасательный расчет начал эвакуацию пассажиров. Через три минуты была запрошена помощь из столицы Казахстана. В 8:10 пассажиры, которые были способны передвигаться, эвакуированы в терминал аэропорта, передает “Говорит Москва”.

Напомним, что самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря после вылета из аэропорта Алма-Аты. На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 12 человек.