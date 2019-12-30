В МВД Казахстана назвали основные версии крушения самолета под Алма-Атой

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал об основных версиях авиакатастрофы под Алма-Атой. При этом предварительные результаты расследования появятся до 10 января.

«Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматриваются три версии: первая — ошибка экипажа, вторая — возможность технической неисправности самого борта, третья — работа навигационных служб», — передает «РИА Новости» слова министра внутренних дел.



Вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал, что черные ящики упавшего самолета переданы в МАК (Международный авиационный комитет). Специалисты будут над ними работать и в праздничные дни. Ожидается, что предварительные результаты расследования будут получены до 10 января.

«Три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет», — заявил чиновник.

Напомним, утром в пятницу самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, рухнул на взлете. Лайнер пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Из 98 находившихся на борту человек погибли 12. Накануне была опубликована поминутная хроника трагедии.