В Казани Роспотребнадзор без предупреждения закрыл детский сад
Детский сад №104 в Казани закрыл Роспотребнадзор РТ. Причина — игнорирование учреждением ранее выданных предписаний по ремонту.
Как сообщает «Вечерняя Казань», ранее ведомство выявило неудовлетворительное санитарно-техническое состояние отмостков, фасада здания и помещений детского сада. Учреждению было предписано устранить нарушения, так как они несут угрозу жизни и здоровью детей.
9 января ведомство пришло с дополнительной проверкой, дабы удостовериться в выполнении предписаний. Выяснилось, что администрация садика их проигнорировала. В итоге все учреждение опечатали. Крайними в этой истории оказались родители, которых просто не предупредили о том, что необходимо решить вопрос, с кем будет оставаться ребенок.
«Реальное время» направило запрос в исполком Казани.
Ранее Кабмин Татарстана утвердил размер платы за детсад в новом году.Общество Татарстан
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