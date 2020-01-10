Новости общества

13:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани Роспотребнадзор без предупреждения закрыл детский сад

13:10, 10.01.2020
В Казани Роспотребнадзор без предупреждения закрыл детский сад
Фото: Википедия

Детский сад №104 в Казани закрыл Роспотребнадзор РТ. Причина — игнорирование учреждением ранее выданных предписаний по ремонту.

Как сообщает «Вечерняя Казань», ранее ведомство выявило неудовлетворительное санитарно-техническое состояние отмостков, фасада здания и помещений детского сада. Учреждению было предписано устранить нарушения, так как они несут угрозу жизни и здоровью детей.

9 января ведомство пришло с дополнительной проверкой, дабы удостовериться в выполнении предписаний. Выяснилось, что администрация садика их проигнорировала. В итоге все учреждение опечатали. Крайними в этой истории оказались родители, которых просто не предупредили о том, что необходимо решить вопрос, с кем будет оставаться ребенок.

«Реальное время» направило запрос в исполком Казани.

Ранее Кабмин Татарстана утвердил размер платы за детсад в новом году.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров