Кабмин Татарстана утвердил размер платы за детсад в новом году

Опубликовано постановление кабинета министров Татарстана, утверждающее размер максимальный платы, взимаемой с родителей (либо законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в детских садах. Документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно документу, максимальный (то есть при пребывании ребенка пять дней в неделю) размер платы за детсад в Казани за одного воспитанника в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составит около 4,9 тыс. рублей в месяц. Для детей старше трех лет максимальный размер родительской платы составит чуть более четырех тысяч рублей.

Также постановление содержит информацию о родительской плате в остальных районах республики.