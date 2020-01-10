В Казани гостья набросилась на хозяйку квартиры с ножом и украла драгоценности и телефон

В Казани женщина, будучи в гостях, набросилась с ножом на хозяйку квартиры. Ударив ее ножом несколько раз, она похитила золотые украшения и сбежала.

Все произошло 7 января. Накануне в дом потерпевшей и ее мужа в гости пришел знакомый, который привел с собой подругу. Пара осталась на ночь. Наутро мужчины отправились по делам, а женщины продолжили застолье. В какой-то момент возникла перепалка, в ходе которой гостья схватила нож и несколько раз ударила хозяйку в область живота. Затем она похитила золотые украшения и телефон и сбежала, передает пресс-служба МВД по РТ.

Пострадавшую обнаружил мужчина, вернувшийся домой. Он же вызвал скорую помощь и полицию. Подозреваемую 37-летнюю женщину задержали по месту жительства в Авиастроительном районе. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также 7 января на продавщицу зоомагазина в Казани напал мужчина с ножом.

