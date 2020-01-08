В Казани на продавщицу зоомагазина напал с ножом ее муж

Днем 7 января на продавщицу зоомагазина в Казани напал мужчина с ножом. Женщину госпитализировали с ножевым ранением, сейчас ее состоянию ничего не угрожает.

Как сообщает «Татарстан-24», крики пострадавшей услышали продавцы из соседних магазинов, они же и вызвали скорую. Однако никто из них не был свидетелем самого нападения. Вместе с тем очевидцы опознали нападавшего — по их словам, это был муж пострадавшей продавщицы.

Нападавший успел скрыться, сейчас он объявлен в розыск.

Напомним, в конце ноября в Набережных Челнах разгорелась семейная драма: мать и дочь поссорились так, что набросились друг на друга с ножами.

