Алексей Шевченко: «Салават» не хочет повторять ошибок и готов оставить Хартикайнена»

Журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал информацию о предложении «Салавата Юлаева» нового двухлетнего соглашения нападающему Тему Хартикайнену на сумму в 150 млн рублей.

«Салават Юлаев» не хочет повторять прошлогодних ошибок и теперь работает над сохранением своих лучших хоккеистов в январе. Пока Линус Умарк мечется в поисках решения (он уже получил в России столько, что ему можно вообще больше не играть), менеджеры решили сосредоточиться на новом контракте с Теему Хартикайненом.

По информации местных СМИ, финну готовы предложить двухлетнее соглашение со средней зарплатой в 75 миллионов рублей. На минуту забудем, что любые зарплаты выше МРОТ в российском хоккее уже необоснованно высокие, а взглянем на рынок. Тему получил достойное предложение, оправданное, и если он не согласится, то будет очень странно.

Конечно, лучшие сезоны Хартикайнен проводил в связке с Линусом Умарком, а если швед не останется, то эффективность Тему наверняка упадет. Но сила этого форварда в том, что он может сыграть с любыми и при этом не потерять в результативности. Немного времени и очки придут. В «Салавате Юлаеве» Тему с сезона 2013/14 и меньше 40 очков за регулярку он набирал только один раз. Три года назад он получил тяжелую травму и не смог помочь в плей-офф.

Конечно, его надо переподписывать. Что может помешать? Вероятно, другое предложение из какого-нибудь клуба. Хартикайнен может усилить любую команду, но 75 миллионов за сезон могут предложить немногие», — написал Шевченко.