«Салават Юлаев» предложил новый двухлетний контракт Хартикайнену — СМИ
«Салават Юлаев» предложил новое двухлетнее соглашение нападающему Тему Хартикайнену. Об этом сообщает издание «Горобзор».
По данным источника, уфимский клуб намерен немного повысить зарплату игрока (до 75 миллионов рублей), а также прописать дополнительные бонусы. При этом сам финский нападающий пока не подтверждает данную информацию.
Отмечается, что переговоры о новом контракте стороны начали после победы над московским ЦСКА (4:2), где Хартикайнен отметился тремя заброшенными шайбами.
Напомним, ранее о своем возможном уходе из «Салавата Юлаева» сообщил другой лидер уфимцев — нападающий Линус Умарк.СпортХоккей Башкортостан
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