Бывший судья ФИФА: «Кашшаи больше бы помог РФС как действующий арбитр»

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение бывшего венгерского арбитра Виктора Кашшаи на пост руководителя департамента судейства РФС.

— Панацеи никакой нет. Решение напрашивалось. Однако, как показывает опыт предыдущих назначений, я имею в виду у нас Роберто Розетти и особенно длительную работу в Украине Пьерлуиджи Коллинки, — это хорошие, именитые и квалифицированные арбитры, но не факт, что они смогут создать систему. Хорошую, стройную. Для этого нужно время и кадры. Одному человеку это не поднять, нужна команда.

Ведь хорошие квалифицированные футболисты не факт, что станут сильными тренерами. То же самое и в случае Кашшаи. Это назначение — для футбольной общественности: «Ребят, да, мы принимаем меры». Тем более что иностранец вроде не ангажирован. Ведь кого не назначь, этот клуб воспротивится, другой. Плюс поначалу можно отвечать на критику, что мы его только назначили, дайте время. Помните, как Виталий Леонтьевич: «Да не-не, подождите, ребята. У нас проблемы есть, но мы все знаем, все видим. Подождите-подождите». Мутко уже свой пост не занимает, а мы все ждем. В российском судействе, к сожалению, очень и очень глубокий кризис.

— Кашшаи еще осенью судил матчи Лиги чемпионов, ему 44 года. Может, как рядовой арбитр он РФС помог больше, чем как глава департамента?

— 100 процентов! Это прям удар в точку. Уже лет пять-шесть я наблюдаю, как англичане пошли дальше. Они создали PGMOL и заключили контракты со всеми лигами: и Чемпионшип, и вторые, и седьмые дивизионы. Сказали: «Ребята, мы готовим, отбираем и назначаем. Все претензии к нам, а вы только денежки перечисляйте». У ФИФА тогда был возрастной ценз 45, а в PGMOL приняли решение выпускать тех, кто просто соответствует требованиям. Так что там и в 53 года выходили судить. Так что мысль с Кашшаи в роли арбитра — попадание в точку. Как действующий он больше поможет. Но опять же, один в поле не воин. Отработает один матч, а другие спросят, почему к ним не назначили, — считает Хусаинов.