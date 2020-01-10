Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Аналитики прогнозируют оборот российского рынка одежды, обуви и аксессуаров по итогам 2019 года на уровне 2,26—2,29 трлн рублей. Этот показатель сократиться на 3 — 4%, что станет первым падением рынка с 2015 года.

Снижение продаж специалисты связывают с аномально теплыми осенью и зимой, пишет «Коммерсант». Также в числе причин называют падение реальных доходов населения и сокращение проходимости магазинов.

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2015 году fashion-рынок в РФ сократился на 9%. В 2016-м был отмечен рост на 1%, еще через год рост составил 3%. В 2018 году показатель оставался на прежнем уровне.