КПРФ передала мандат депутата Казгордумы Азата Ислаева Динаре Халимдаровой

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Бюро Рескома КПРФ рассмотрело вопрос о замещении вакантного мандата депутата Казанской городской думы после досрочного прекращения полномочий Азата Ислаева. В итоге его передали Динаре Халимдаровой, о чем она сообщила в Instagram.

Халимдарова является депутатом Совета Зеленодольского муниципального района.

Напомним, 25 июля Казанская городская дума досрочно прекратила полномочия депутата от татарстанского отделения КПРФ Азата Ислаева. Он подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Казанской городской думы в связи с переходом на работу за пределами города Казани.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата также исключили из состава постоянных комиссий Казгордумы по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам и по градостроительству и ЖКХ.