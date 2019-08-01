КПРФ передала мандат депутата Казгордумы Азата Ислаева Динаре Халимдаровой
Бюро Рескома КПРФ рассмотрело вопрос о замещении вакантного мандата депутата Казанской городской думы после досрочного прекращения полномочий Азата Ислаева. В итоге его передали Динаре Халимдаровой, о чем она сообщила в Instagram.
Халимдарова является депутатом Совета Зеленодольского муниципального района.
Напомним, 25 июля Казанская городская дума досрочно прекратила полномочия депутата от татарстанского отделения КПРФ Азата Ислаева. Он подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Казанской городской думы в связи с переходом на работу за пределами города Казани.
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата также исключили из состава постоянных комиссий Казгордумы по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам и по градостроительству и ЖКХ.ОбществоВласть Татарстан
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