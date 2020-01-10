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В НХЛ вратарь забил гол броском через всю площадку — видео

07:54, 10.01.2020
В НХЛ вратарь забил гол броском через всю площадку — видео
Фото: nhl.com

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Игра между «Чикаго» и «Нэшвиллом» запомнилась нестандартным голом, автором которого стал вратарь гостей Пека Ринне. Финский голкипер «Нэшвилла» забросил последнюю шайбу в матче броском через всю площадку, поразив пустые ворота хозяев льда.

Таким образом, Ринне стал первым вратарем в НХЛ с 2013-го года, которому удалось отличиться заброшенной шайбой в регулярном первенстве лиги.

Отметим, что сама встреча закончилась победой «Нэшвилла» со счетом 5:2.

СпортХоккей
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