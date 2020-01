В НХЛ вратарь забил гол броском через всю площадку — видео

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Игра между «Чикаго» и «Нэшвиллом» запомнилась нестандартным голом, автором которого стал вратарь гостей Пека Ринне. Финский голкипер «Нэшвилла» забросил последнюю шайбу в матче броском через всю площадку, поразив пустые ворота хозяев льда.

Таким образом, Ринне стал первым вратарем в НХЛ с 2013-го года, которому удалось отличиться заброшенной шайбой в регулярном первенстве лиги.

Отметим, что сама встреча закончилась победой «Нэшвилла» со счетом 5:2.

For the first time since 2013... WE HAVE A GOALIE GOAL.



Bless you, Pekka Rinne. pic.twitter.com/teY98yCmB9