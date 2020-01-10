От казанского бизнесмена требуют выплатить пострадавшему в ДТП 3 млн рублей

Фото: скриншот видео

Семья пострадавшего в ДТП уроженца Санкт-Петербурга Филиппа Антонова требует компенсации от казанского предпринимателя Булата Миннегалиева. Предварительно сумма требований составляет 3 млн рублей.

Авария произошла 28 сентября на перекрестке проспекта Альберта Камалеева и улицы Назиба Жиганова. BMW 640i Миннегалиева выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris Антонова.

Жена пострадавшего утверждает, что бизнесмен убедил ее не обращаться за выплатой по полису каско. Он якобы обещал возместить все расходы, но прислал лишь 15 тысяч рублей.

Представитель Миннегалиева пояснил, что тот не отказывается платить, но сумма должна находиться «в разумных пределах».

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

