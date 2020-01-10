В Сети появилось видео попадания иранской ракеты в украинский Boeing

Фото: скриншот видео

Газета The New York Times опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент попадания ракеты в самолет украинской авиакомпании, потерпевший крушение 8 января.

Издание утверждает, что запись велась из Паранда, недалеко от аэропорта Тегерана. На ней видно, что при попадании ракеты произошел взрыв. При этом самолет продолжил движение, смог развернуться и направиться обратно в аэропорт вылета.

Напомним, что накануне ряд американских СМИ сообщил, что официальная версия иранских властей о технической неисправности является ложной. Журналисты выяснили, что Пентагон обладает информацией о ракете, сбившей лайнер. Позже такую же версию высказали власти Канады и Великобритании.

Утром 8 января пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из Тегерана в Киев. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины.