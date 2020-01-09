В Татарстане могут начать разводить улиток — видео

Фермеры из Татарстана могут начать разводить улиток и на это будут выдаваться субсидии гранты, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Речь идет о виноградных улитках, которые Минсельхоз России включил их разведение в перечень сельскохозяйственных видов деятельности.

На данный момент таких улиток привозят из Франции, Греции и других европейских стран. В России многие фермеры не могут добиться их размножения.

На данный момент ни один татарстанский фермер не подал заявки на разведение виноградных улиток. Пока что это возможно только в южных регионах, так как улиткам необходим теплый климат.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за включение разведения улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности.