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В Татарстане могут начать разводить улиток — видео

23:55, 09.01.2020
В Татарстане могут начать разводить улиток — видео
Фото: pixabay.com

Фермеры из Татарстана могут начать разводить улиток и на это будут выдаваться субсидии гранты, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Речь идет о виноградных улитках, которые Минсельхоз России включил их разведение в перечень сельскохозяйственных видов деятельности.

На данный момент таких улиток привозят из Франции, Греции и других европейских стран. В России многие фермеры не могут добиться их размножения.

На данный момент ни один татарстанский фермер не подал заявки на разведение виноградных улиток. Пока что это возможно только в южных регионах, так как улиткам необходим теплый климат.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за включение разведения улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности.

Бизнес Татарстан
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