Путин главе Минсельхоза РФ: «За улиток спасибо»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за включение разведения улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности. Благодаря этому профильный бизнес сможет получать соответствующие гранты.

«По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности гранты», — отчитался перед главой государства Патрушев.

«За улиток спасибо», — цитирует ответ Путина РБК.

Ранее на встрече с президентом в Адыгее к нему обратился разводящий улиток фермер. Он рассказал о «дискриминации» этого вида деятельности. Предприниматель обратил внимание Путина на тот факт, что улитки — это «самый сильный афродизиак в мире». Это заинтересовалоо президента. Он призвал: «Все на улиток. И решим заодно демографическую проблему».