В Татарстане наладили электронное взаимодействие между МФЦ и Пенсионным фондом

В Татарстане внедрили электронное взаимодействие между многофункциональными центрами и Пенсионным фондом.

Ранее все заявления и документы из МФЦ отправлялись на флеш-накопителе курьерской службой в районные отделения Пенсионного фонда, на доставку документов по Казани и районам республики тратилось более 98 тыс. рублей в месяц. Таким образом, внедрение электронного взаимодействия поможет сэкономить около 1 млн рублей в год.

Сейчас в офисах МФЦ Татарстана можно получить 13 услуг Пенсионного фонда России, например подать заявление на получение справки о размере пенсии. Всего в 2019 году в многофункциональные центры поступило более 154 тысяч обращений на получение услуг ПФР, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Ранее «Реальное время» составило топ-5 фактов о работе Пенсионного фонда в Татарстане с прицелом на 2020 год.