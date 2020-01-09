Forbes назвал имена двух новых долларовых миллиардеров в России

Американский фонд Insight Partners купит стартап Veeam Software за $5 млрд, основатели которого Ратмир Тимашев и Андрей Баронов после завершения сделки станут долларовыми миллиардерами.

Сделка будет закрыта в I квартале 2020 года, сообщается на сайте Veeam.

По данным Forbes, Тимашев и Баронов входят в список 200 богатейших россиян с 2017 года. В последнем рейтинге, опубликованном весной 2019 года, активы бизнесменов оценивались в $700 млн.

Ранее сооснователь Dating.com Group Дмитрий Волков вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценили в $750 млн.