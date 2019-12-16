В списке богатейших российских бизнесменов от Forbes появился новый участник

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Сооснователь Dating.com Group Дмитрий Волков вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценили в $750 млн.

Волков и его бизнес-партнер Алла Губенко в октябре объединили активы для создания компании Dating.com Group. В нее вошли сервисы знакомств Amolatina, AnastasiaDate, AsianDate, Cherish, ChinaLove, Dating.com, DateMyAge, Tubit.



Ранее Forbes включил основательницу онлайн-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук в перечень самых заметных миллиардеров в 2019 году.