В списке богатейших российских бизнесменов от Forbes появился новый участник
Сооснователь Dating.com Group Дмитрий Волков вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценили в $750 млн.
Волков и его бизнес-партнер Алла Губенко в октябре объединили активы для создания компании Dating.com Group. В нее вошли сервисы знакомств Amolatina, AnastasiaDate, AsianDate, Cherish, ChinaLove, Dating.com, DateMyAge, Tubit.
Ранее Forbes включил основательницу онлайн-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук в перечень самых заметных миллиардеров в 2019 году.ЭкономикаФинансы
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